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  3. 23 Ocak 2021 13:15

Mesut Özil ne zaman kadroya girecek?

Fenerbahçe'de teknik heyet, sezon başı yaptığı planlarda bir takım değişikliklere gidecek. Teknik Direktör Erol Bulut'un Mesut Özil ile ilgili planı belli oldu.

Mesut Özil ne zaman kadroya girecek?

Fenerbahçe'de teknik heyet, sezon başı yaptığı planlarda bir takım değişikliklere gidecek. Teknik Direktör Erol Bulut'un Mesut Özil ile ilgili planı belli oldu.

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Mesut Özil ne zaman kadroya girecek?

Fenerbahçe, zorlu Sivasspor deplasmanından önemli bir puan çıkarmasına rağmen futbol olarak geçer not alamadı.

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Mesut Özil ne zaman kadroya girecek?

SONUCA YÖNELİK PLAN
Bu maç öncesi oynanan beş lig maçını kazanan sarı-lacivertliler sonuca yönelik bir oyun anlayışı belirlemişti. Başakşehir maçıyla başlayan serinin son halkası olan Ankaragücü maçında takım sadece skor alıp, rahat kazanmakla yetinmemiş, maç boyu da etkili bir oyun oynamıştı.

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Mesut Özil ne zaman kadroya girecek?

BEKLENTİLERİN UZAĞINA KALDI
Bu futbolun Sivasspor maçında da devam etmesi beklense de planlanan gibi olmadı. Rakibin gücü, soğuk hava ve takımdaki eksikler sebebiyle sarı-lacivertliler beklentilerden uzaktı.

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