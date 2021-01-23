Mesut Özil ne zaman kadroya girecek?
Fenerbahçe'de teknik heyet, sezon başı yaptığı planlarda bir takım değişikliklere gidecek. Teknik Direktör Erol Bulut'un Mesut Özil ile ilgili planı belli oldu.
Fenerbahçe'de teknik heyet, sezon başı yaptığı planlarda bir takım değişikliklere gidecek. Teknik Direktör Erol Bulut'un Mesut Özil ile ilgili planı belli oldu.
Fenerbahçe, zorlu Sivasspor deplasmanından önemli bir puan çıkarmasına rağmen futbol olarak geçer not alamadı.
SONUCA YÖNELİK PLAN
Bu maç öncesi oynanan beş lig maçını kazanan sarı-lacivertliler sonuca yönelik bir oyun anlayışı belirlemişti. Başakşehir maçıyla başlayan serinin son halkası olan Ankaragücü maçında takım sadece skor alıp, rahat kazanmakla yetinmemiş, maç boyu da etkili bir oyun oynamıştı.