Mesut Özil, Avrupa Ligi finaline damga vurdu!
Arsenal ile Chelsea arasında oynanan UEFA Avrupa Ligi maçına Mesut Özil damgasını vurdu. Chelsea'nin Arsenal'i 4-1 yenerek kupayı kazandığı maçta 77 dakika sahada kalan Mesut Özil, oyundan çıkarken oldukça üzgün görünüyordu. Mesut Özi
İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal'da forma giyen Mesut Özil, UEFA Avrupa Ligi finalinde Chelsea ile oynadıkları maç için Bakü'deydi.
Maçı 4-1 kaybeden ve Avrupa Ligi ikincisi olan Mesut Özil'in takımı Arsenal'da büyük üzüntü yaşandı. Üzüntü yaşayanlar arasında sahadaki Mesut kadar tribündeki nişanlısı Amine Gülşe de vardı.
Mesut Özil kendisine destek vermek için Bakü'ye gelen nişanlısına sarıldığı bir fotoğrafı paylaştı ve "Bakü'ye geldiğin için teşekkür ederim aşkım" ifadesini kullandı.