Mesut Özil ilk kez maç kadrosunda
Süper Lig'de Hatayspor'la karşılaşacak Fenerbahçe'de Mesut Özil belirsizliği ortada kalktı.
Süper Lig'in 22. haftasını lider tamamlayan Fenerbahçe, 23. haftada yarın Atakaş Hatayspor'a konuk olacak. Antakya Atatürk Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 16.00'da başlayacak.
Süper Lig'de oynadığı son 8 mücadelede 1 beraberlik ve 7 galibiyet alan sarı-lacivertliler, rakibini yenerek çıkışını sürdürmek istiyor. Fenerbahçe, 23. haftaya 45 puanla lider giriyor. İki takım arasında ligin ilk yarısında Kadıköy'de oynanan karşılaşma 0-0 sona erdi.
Fenerbahçe'de uzun süredir sakatlık yaşadığı için takımdan ayrı kalan kaptan Gökhan Gönül, Atakaş Hatayspor maçı kadrosuna alındı.