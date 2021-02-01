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  3. 01 Şubat 2021 15:00

Mesut Özil ilk kez maç kadrosunda

Süper Lig'de Hatayspor'la karşılaşacak Fenerbahçe'de Mesut Özil belirsizliği ortada kalktı.

Mesut Özil ilk kez maç kadrosunda

Süper Lig'in 22. haftasını lider tamamlayan Fenerbahçe, 23. haftada yarın Atakaş Hatayspor'a konuk olacak. Antakya Atatürk Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 16.00'da başlayacak.

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Mesut Özil ilk kez maç kadrosunda

Süper Lig'de oynadığı son 8 mücadelede 1 beraberlik ve 7 galibiyet alan sarı-lacivertliler, rakibini yenerek çıkışını sürdürmek istiyor. Fenerbahçe, 23. haftaya 45 puanla lider giriyor. İki takım arasında ligin ilk yarısında Kadıköy'de oynanan karşılaşma 0-0 sona erdi.

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Mesut Özil ilk kez maç kadrosunda

Fenerbahçe'de uzun süredir sakatlık yaşadığı için takımdan ayrı kalan kaptan Gökhan Gönül, Atakaş Hatayspor maçı kadrosuna alındı. 

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Mesut Özil ilk kez maç kadrosunda

Sarı-lacivertlilerde Gökhan'ın yanı sıra omzundaki sakatlığı atlatan ve son idmanda takımla çalışan Ferdi Kadıoğlu da teknik direktör Erol Bulut'un tercih etmesi durumunda kadroda yer alabilecek.

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