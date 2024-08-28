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Mesut Özil İstanbul'da cami temizlerken görüntülendi

Eski futbolcu Mesut Özil camii temizledi. Özil'in Üsküdar'daki Şemsi Ahmet Paşa Camii'nde temizlik yaptığı anlar sosyal medyada gündem oldu.

Mesut Özil İstanbul'da cami temizlerken görüntülendi - Resim: 1

Real Madrid ile bir döneme damga vuran, Süper Lig'de Fenerbahçe forması giyen Mesut Özil futbolu bıraktıktan sonra da adından söz ettirmeye devam ediyor.

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Mesut Özil İstanbul'da cami temizlerken görüntülendi - Resim: 2

Mesut Özil, Üsküdar'daki Şemsi Ahmet Paşa Camii'nde yapılan temizliğe yardım ederken görüntülendi.

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Mesut Özil İstanbul'da cami temizlerken görüntülendi - Resim: 3

Eski futbolcunun bu anları sosyal medyada gündem oldu, binlerce yorum yapıldı.

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Mesut Özil İstanbul'da cami temizlerken görüntülendi - Resim: 4
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