Mesut Özil kadro dışı kaldıktan sonra ilk kez konuştu!

Londra'yı evi gibi gördüğünü ifade eden 32 yaşındaki orta saha oyuncusu Mesut Özil, "Bu takımda birçok iyi arkadaşım var. Taraftarlarla da güçlü bir bağımız olduğunu hissediyorum. Ne olursa olsun takıma dönmek için mücadelemi sürdüreceğim ve Arsenal'daki 8. sezonumun böyle bitmesine izin vermeyeceğim. Alınan bu kararın düşünce yapımı değiştirmeyeceğine söz verebilirim. Antrenmanlarıma en iyi şekilde devam edip acımasızlığa karşı ve adalet için sesimi yükseltmeyi sürdüreceğim." değerlendirmesinde bulundu.