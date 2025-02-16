Mesut Özil milli forma için sessizliğini yıllar sonra bozdu

Türk Milli Takımı'nı neden seçmediği konusunda Mesut Özil, "Bu konuda çok konuşmak istemiyorum. Ancak her şey anlatılanlar gibi değil. O dönem çok farklı olaylar oldu. Eski konuları bugünkü dönemde açmak yanlış olur ancak durum bazı insanların dediği gibi olmadı" ifadelerinde bulundu.