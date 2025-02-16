Mesut Özil milli forma için sessizliğini yıllar sonra bozdu
Adını Real Madrid'in efsaneleri arasına yazdırdıktan sonra önce Fenerbahçe ardından da Başakşehir forması giyip futbola veda eden Mesut Özil, Türkiye A Milli Takım formasını giymeyi neden tercih etmediğini yıllar sonra ilk kez açıkladı.
Kariyerinde Real Madrid, Arsenal, Fenerbahçe gibi kulüplerde forma giyen yıldız futbolcu Mesut Özil, Vav TV'de açıklamalarda bulundu.
Alman Milli Takımı'nda oynayan eski futbolcu, jübilesini Fenerbahçe'de yapmak istediğini fakat izin verilmediğini söyledi.
Türk Milli Takımı'nı neden seçmediği konusunda Mesut Özil, "Bu konuda çok konuşmak istemiyorum. Ancak her şey anlatılanlar gibi değil. O dönem çok farklı olaylar oldu. Eski konuları bugünkü dönemde açmak yanlış olur ancak durum bazı insanların dediği gibi olmadı" ifadelerinde bulundu.
Futbolu Fenerbahçe'de bırakmak istediğini söyleyen Özil, "Fenerbahçe'de oynama sebebim bu yüzdendi ama izin vermediler sonrasında zaten Başakşehir'e gittim ardından da çocuğum dünyaya geldi futbolu bıraktım, iyi ki de bırakmışım" şeklinde konuştu.