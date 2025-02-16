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Mesut Özil milli forma için sessizliğini yıllar sonra bozdu

Adını Real Madrid'in efsaneleri arasına yazdırdıktan sonra önce Fenerbahçe ardından da Başakşehir forması giyip futbola veda eden Mesut Özil, Türkiye A Milli Takım formasını giymeyi neden tercih etmediğini yıllar sonra ilk kez açıkladı.

Mesut Özil milli forma için sessizliğini yıllar sonra bozdu - Resim: 1

Kariyerinde Real Madrid, Arsenal, Fenerbahçe gibi kulüplerde forma giyen yıldız futbolcu Mesut Özil, Vav TV'de açıklamalarda bulundu.

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Mesut Özil milli forma için sessizliğini yıllar sonra bozdu - Resim: 2

Alman Milli Takımı'nda oynayan eski futbolcu, jübilesini Fenerbahçe'de yapmak istediğini fakat izin verilmediğini söyledi.

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Mesut Özil milli forma için sessizliğini yıllar sonra bozdu - Resim: 3

Türk Milli Takımı'nı neden seçmediği konusunda Mesut Özil, "Bu konuda çok konuşmak istemiyorum. Ancak her şey anlatılanlar gibi değil. O dönem çok farklı olaylar oldu. Eski konuları bugünkü dönemde açmak yanlış olur ancak durum bazı insanların dediği gibi olmadı" ifadelerinde bulundu.

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Mesut Özil milli forma için sessizliğini yıllar sonra bozdu - Resim: 4

Futbolu Fenerbahçe'de bırakmak istediğini söyleyen Özil, "Fenerbahçe'de oynama sebebim bu yüzdendi ama izin vermediler sonrasında zaten Başakşehir'e gittim ardından da çocuğum dünyaya geldi futbolu bıraktım, iyi ki de bırakmışım" şeklinde konuştu.

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