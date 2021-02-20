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  3. 20 Şubat 2021 13:10

Mesut Özil'den Fatih Altaylı'ya anlamlı yanıt

Geçtiğimiz hafta yaptığı Cuma paylaşımında Hindistan'dan bir cami görseli koyan Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil, hazımsız Fatih Altaylı tarafından yersiz bir şekilde eleştirilmişti. Mesut Özil bir hafta sonra yine Cuma paylaşımıyla gündeme geldi.

Mesut Özil'den Fatih Altaylı'ya anlamlı yanıt

Geçtiğimiz hafta yaptığı Cuma paylaşımında Hindistan'dan bir cami görseli koyan Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil, hazımsız Fatih Altaylı tarafından yersiz bir şekilde eleştirilmişti. Mesut Özil bir hafta sonra yine Cuma paylaşımıyla gündeme geldi.

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Mesut Özil'den Fatih Altaylı'ya anlamlı yanıt

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldızı Mesut Özil'in dini paylaşımlar yapmasını eleştirmiş "Mesut Özil'i sosyal medya hesabı üzerinden izleyenler Özil Fenerbahçe'ye futbolcu olarak mı geldi yoksa Fenerbahçe Camii'ne imam mı oldu ayırt etmekte zorluk çekebilirler" şeklinde skandal ifadeler kullanmıştı.

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Mesut Özil'den Fatih Altaylı'ya anlamlı yanıt

ALTAYLI'DAN HAZIMSIZ SÖZLER: TÜRKİYE'DE ONLARCA CAMİ DURURKEN...
Altaylı ayrıca "Mesut, dünyadan milyonlarca kişinin takip ettiği sosyal medya hesabına Fenerbahçe forması ile ellerini açıp bir cami önünde dua ettiği bir fotoğraf koydu. 'Ne güzel' diyecekseniz demeyin. Çünkü Mesut Özil'in önünde dua ettiği camii Türkiye'den değil. Türkiye'deki onlarca dünya güzeli camii dururken, Ayasofya, Süleymaniye, Selimiye, Sultanahmet gibi her biri bir başyapıt onlarca şahane camimiz varken ve milyonlarca uluslararası takipçili bir hesapta Türkiye'nin tanıtımına bir nebze olsun katkı yapmak mümkünken, Özil koya koya Hindistan'dan Jama Camii'nin fotoğrafını koyuyor. Ben de haliyle 'Acaba bir sonraki transfer Hindistan'a mı acaba' diye düşünüyorum" diye yazmıştı.

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Mesut Özil'den Fatih Altaylı'ya anlamlı yanıt

MESUT ÖZİL'DEN FATİH ALTAYLI'YA TOKAT GİBİ YANIT
Türkiye'ye geldiğinden bu yana eleştirilere kulaklarını tıkayan Mesut Özil dün yaptığı Cuma paylaşımında isim vermeden Fatih Altaylı'ya gereken yanıtı verdi.

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