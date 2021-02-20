Mesut Özil'den Fatih Altaylı'ya anlamlı yanıt

ALTAYLI'DAN HAZIMSIZ SÖZLER: TÜRKİYE'DE ONLARCA CAMİ DURURKEN...

Altaylı ayrıca "Mesut, dünyadan milyonlarca kişinin takip ettiği sosyal medya hesabına Fenerbahçe forması ile ellerini açıp bir cami önünde dua ettiği bir fotoğraf koydu. 'Ne güzel' diyecekseniz demeyin. Çünkü Mesut Özil'in önünde dua ettiği camii Türkiye'den değil. Türkiye'deki onlarca dünya güzeli camii dururken, Ayasofya, Süleymaniye, Selimiye, Sultanahmet gibi her biri bir başyapıt onlarca şahane camimiz varken ve milyonlarca uluslararası takipçili bir hesapta Türkiye'nin tanıtımına bir nebze olsun katkı yapmak mümkünken, Özil koya koya Hindistan'dan Jama Camii'nin fotoğrafını koyuyor. Ben de haliyle 'Acaba bir sonraki transfer Hindistan'a mı acaba' diye düşünüyorum" diye yazmıştı.