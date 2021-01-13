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  3. 13 Ocak 2021 12:50

Mesut Özil'den olay Galatasaray paylaşımı!

Fenerbahçe'ye transferi gündemde olan ve kulüple görüşmeler gerçekleştiren Mesut Özil, sosyal medya hesabından yaptığı Galatasaray paylaşımı ile olay oldu.

Mesut Özil'den olay Galatasaray paylaşımı!

Sarı lacivertli kulüple anlaşma sağladığı iddia edilen ve her fırsatta Fenerbahçe'de oynamak istediğini belirten Mesut Özil, Twitter'dan yaptığı Galatasaray paylaşımı ile sosyal medyayı salladı.

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Mesut Özil'den olay Galatasaray paylaşımı!

Real Madrid forması giydiği dönemde Galatasaray'la oynanan Şampiyonlar Ligi maçından fotoğraflar paylaşan Özil, "2013'te Galatasaray'a karşı bir Şampiyonlar Ligi akşamı." ifadelerini kullandı. 

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Mesut Özil'den olay Galatasaray paylaşımı!

Özil'in bu paylaşımı Fenerbahçeli taraftarların beğenisini kazanırken sarı kırmızılı taraftarlardan tepki çekti.

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Mesut Özil'den olay Galatasaray paylaşımı!

Madrid'de oynanan karşılaşma Real Madrid'in 3-0 üstünlüğü ile sona ermişti.

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