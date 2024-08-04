Mete Gazoz Paris 2024'e çeyrek finalde veda etti
Milli okçumuz Mete Gazoz, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda erkekler bireysel çeyrek finalde Güney Koreli Kim Woojin'e 6-4 kaybederek veda etti.
Kaynak: AA
Okçuluk erkekler bireysel çeyrek final müsabakasında Güney Kore’den rakibi Woojin Kim ile karşılaştı.
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Karşılaşmanın ardından Mete Gazoz, "Rakibimizin izin vereceğini biliyorduk. Son oku atamadım… Yapacak bir şey yok" dedi.
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Fransa'nın başkenti Paris'teki Invalides alanındaki müsabakalarda Mete Gazoz, klasik yay son 16 turunda Fransız sporcu Thomas Chirault ile karşılaştı.
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Gazoz, Güney Koreli rakibine 6-4 mağlup olarak çeyrek finalde elendi.
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