  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Spor
  4. Mete Gazoz Paris 2024'e çeyrek finalde veda etti

Mete Gazoz Paris 2024'e çeyrek finalde veda etti

Milli okçumuz Mete Gazoz, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda erkekler bireysel çeyrek finalde Güney Koreli Kim Woojin'e 6-4 kaybederek veda etti.

Kaynak: AA
Mete Gazoz Paris 2024'e çeyrek finalde veda etti - Resim: 1

Okçuluk erkekler bireysel çeyrek final müsabakasında Güney Kore’den rakibi Woojin Kim ile karşılaştı.

1 / 10
Mete Gazoz Paris 2024'e çeyrek finalde veda etti - Resim: 2

Karşılaşmanın ardından Mete Gazoz, "Rakibimizin izin vereceğini biliyorduk. Son oku atamadım… Yapacak bir şey yok" dedi.

2 / 10
Mete Gazoz Paris 2024'e çeyrek finalde veda etti - Resim: 3

Fransa'nın başkenti Paris'teki Invalides alanındaki müsabakalarda Mete Gazoz, klasik yay son 16 turunda Fransız sporcu Thomas Chirault ile karşılaştı.

3 / 10
Mete Gazoz Paris 2024'e çeyrek finalde veda etti - Resim: 4

Gazoz, Güney Koreli rakibine 6-4 mağlup olarak çeyrek finalde elendi.

4 / 10