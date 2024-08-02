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Mete Gazoz ve Elif Berra Gökkır, karışık çiftlerde elendi

2024 Paris Olimpiyatları'nda Mete Gazoz ve Elif Berrar Gökkır, okçuluk karışık çiftlerde son 16 turunda Japonya'ya mağlup oldu.

Kaynak: AA
Mete Gazoz ve Elif Berra Gökkır, karışık çiftlerde elendi - Resim: 1

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda okçuluk branşı karışık takım kategorisinde eleme maçları yapıldı.

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Mete Gazoz ve Elif Berra Gökkır, karışık çiftlerde elendi - Resim: 2

Les Invalides'te gerçekleştirilen organizasyonda Türkiye'yi, Elif Berra Gökkır-Mete Gazoz ikilisi temsil etti.

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Mete Gazoz ve Elif Berra Gökkır, karışık çiftlerde elendi - Resim: 3

İlk seti 38-37 kaybeden milliler, ikinci sette 39-38'lik skorla eşitliği yakaladı. Üçüncü seti Japonya 39-37 kazanırken, dördüncü seti milliler, "tam puanlık" atışlarla 40-36 aldı.

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Mete Gazoz ve Elif Berra Gökkır, karışık çiftlerde elendi - Resim: 4

Final seti 19-19 beraberlikle sonuçlanırken Japonya, "merkeze yakın ok" avantajıyla çeyrek finale yükselen taraf oldu.

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