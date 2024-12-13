Mike Tyson, Jake Paul maçında hafıza kaybı yaşadı
Eski dünya boks şampiyonu Mike Tyson'ın ünlü Youtuber Jake Paul ile yaptığı boks maçı sırasında aldığı darbe sonucunda hafızasını unuttuğunu itiraf etti.
Spor dünyasında gündem olan Jake Paul ve Mike Tyson boks maçı 15 Kasım'da Netflix'te ücretsiz yayınlandı.
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Nakavtsız biten maçın galibi Jake Paul olurken, tarihi kapışma 65 milyon izlenme ile rekor kırmıştı.
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Mike Tyson ise maçla ilgili verdiği son röportajda maçın ilk raundundan sonra hafızasında bulanıklık yaşadığını ve bu süreçte yaşadığı fiziksel sıkıntılar yaşadığını söyledi.
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Donanım Plus'taki habere göre Tyson, “İlk raunddan sonra her şey karıştı" dedi ve Jake Paul’un kendisine gösterdiği saygıyı bile hatırlamakta zorlandığını belirtti.
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