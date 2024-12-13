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  4. Boksun efsanesinden günler sonra gelen itiraf

Mike Tyson, Jake Paul maçında hafıza kaybı yaşadı

Eski dünya boks şampiyonu Mike Tyson'ın ünlü Youtuber Jake Paul ile yaptığı boks maçı sırasında aldığı darbe sonucunda hafızasını unuttuğunu itiraf etti.

Mike Tyson, Jake Paul maçında hafıza kaybı yaşadı - Resim: 1

Spor dünyasında gündem olan Jake Paul ve Mike Tyson boks maçı 15 Kasım'da Netflix'te ücretsiz yayınlandı.

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Mike Tyson, Jake Paul maçında hafıza kaybı yaşadı - Resim: 2

Nakavtsız biten maçın galibi Jake Paul olurken, tarihi kapışma 65 milyon izlenme ile rekor kırmıştı.

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Mike Tyson, Jake Paul maçında hafıza kaybı yaşadı - Resim: 3

Mike Tyson ise maçla ilgili verdiği son röportajda  maçın ilk raundundan sonra hafızasında bulanıklık yaşadığını ve bu süreçte yaşadığı fiziksel sıkıntılar yaşadığını söyledi.

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Mike Tyson, Jake Paul maçında hafıza kaybı yaşadı - Resim: 4

Donanım Plus'taki habere göre Tyson, “İlk raunddan sonra her şey karıştı" dedi ve Jake Paul’un kendisine gösterdiği saygıyı bile hatırlamakta zorlandığını belirtti.

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