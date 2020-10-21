Milli atlet İbrahim Karateker'e otomobil çarptı

"OTOMOBİL ARKADAN ÇARPTI VE DURMADAN KAÇTI"

Karateker, "Yol kenarında antrenman yaparken arkadan gelen otomobil arkadan çarptı ve durmadan kaçtı. Aracın kime ait olduğunu bilmiyorum. Daha sonra olay yerine çağrılan ambulansla beni hastaneye kaldırarak tedavi altına aldılar." diye konuştu.