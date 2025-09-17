Milli güreşçi Nesrin Baş, finale yükseldi!

Büyükler Dünya Şampiyonası kadınlar 72 kilogramda mücadele eden sporcumuz Nesrin Baş, ilk turda Slovakyalı Zsuzsanna Molnar’ı 9-4 mağlup ederek çeyrek finale yükselmişti. Çeyrek finalde ise Romanyalı rakibi Alexandra N.Anghel karşısında 3-0 öndeyken rakibini tuş ederek yarı finale çıkmıştı.



