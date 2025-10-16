Milli para halterci 179 kiloluk kaldırışıyla dünya şampiyonu oldu!
Para Halter Dünya Şampiyonası erkekler 49 kiloda Abdullah Kayapınar altın madalya kazandı.
Kaynak: İHA
Mısır'ın başkenti Kahire'de devam eden Para Halter Dünya Şampiyonası'nın 5. gününde erkekler 49 kiloda yarışan milli sporcu Abdullah Kayapınar, 179 kiloluk kaldırışıyla altın madalya kazanarak dünya şampiyonu oldu.
1 / 3
Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, organizasyonda ilk altın madalyayı kazandırarak İstiklal Marşı'nı okutan Abdullah Kayapınar'ı ve antrenörleri tebrik etti.
2 / 3
3 / 3