Milli Takım ile gol atmıştı: Fenerbahçe Doğukan'ı istiyor

Doğukan Sinik için Antalyaspor yönetimi ile resmen masaya oturmaya hazırlanıyor. Sarı-Lacivertli yönetim, Antalyaspor'un daha önce kapıyı 4 milyon Euro'dan açtığı Doğukan'ın transferini ise para+takas formülü ile mutlu sonla bitirmek istediği öğrenildi.