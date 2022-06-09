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  4. Milli Takım ile gol atmıştı: Fenerbahçe Doğukan'ı istiyor

Milli Takım ile gol atmıştı: Fenerbahçe Doğukan'ı istiyor

Yeni sezona Jorge Jesus ile başlayacak olan sarı-lacivertlilerde transfer gündemi yoğun olarak geçiyor.

Milli Takım ile gol atmıştı: Fenerbahçe Doğukan'ı istiyor - Resim: 1

Fenerbahçe'nin Doğukan Sinik aşkı alevlendi. A Milli Takımımızın Uluslar Ligi'nde Litvanya ile oynadığı maçta iki gol birden atarak yıldızlaşan Doğukan'ı bir süredir takip ediyor.

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Milli Takım ile gol atmıştı: Fenerbahçe Doğukan'ı istiyor - Resim: 2

Takvim Gazetesi'nin haberine göre oyuncunun kulübü Antalyaspor ile menajerler aracılığıyla iletişime geçen Fenerbahçe yönetimi, bu kez genç oyuncu için resmen düğmeye basıyor.

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Milli Takım ile gol atmıştı: Fenerbahçe Doğukan'ı istiyor - Resim: 3

Fenerbahçe yönetimi, yeni sezonda kadrosundaki yerli rotasyonunu daha da güçlü hale getirmek istiyor. Bu doğrultuda kaliteli Türk oyuncu transferine yönelen sarı-lacivertliler listesine yeni bir ismi ekledi.

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Milli Takım ile gol atmıştı: Fenerbahçe Doğukan'ı istiyor - Resim: 4

Doğukan Sinik için Antalyaspor yönetimi ile resmen masaya oturmaya hazırlanıyor. Sarı-Lacivertli yönetim, Antalyaspor'un daha önce kapıyı 4 milyon Euro'dan açtığı Doğukan'ın transferini ise para+takas formülü ile mutlu sonla bitirmek istediği öğrenildi.

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