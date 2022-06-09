Milli Takım ile gol atmıştı: Fenerbahçe Doğukan'ı istiyor
Yeni sezona Jorge Jesus ile başlayacak olan sarı-lacivertlilerde transfer gündemi yoğun olarak geçiyor.
Fenerbahçe'nin Doğukan Sinik aşkı alevlendi. A Milli Takımımızın Uluslar Ligi'nde Litvanya ile oynadığı maçta iki gol birden atarak yıldızlaşan Doğukan'ı bir süredir takip ediyor.
Takvim Gazetesi'nin haberine göre oyuncunun kulübü Antalyaspor ile menajerler aracılığıyla iletişime geçen Fenerbahçe yönetimi, bu kez genç oyuncu için resmen düğmeye basıyor.
Fenerbahçe yönetimi, yeni sezonda kadrosundaki yerli rotasyonunu daha da güçlü hale getirmek istiyor. Bu doğrultuda kaliteli Türk oyuncu transferine yönelen sarı-lacivertliler listesine yeni bir ismi ekledi.
Doğukan Sinik için Antalyaspor yönetimi ile resmen masaya oturmaya hazırlanıyor. Sarı-Lacivertli yönetim, Antalyaspor'un daha önce kapıyı 4 milyon Euro'dan açtığı Doğukan'ın transferini ise para+takas formülü ile mutlu sonla bitirmek istediği öğrenildi.