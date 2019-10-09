Milli takımdan Dorukhan Toköz'e geçmiş olsun ziyareti

Milli takım teknik heyeti ve oyuncuları, Dorukhan ile babası Mustafa Toköz'e geçmiş olsun dileklerini sunduktan sonra hastaneden ayrılıp, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Arnavutluk ve Fransa'yla oynanacak maçlar için Riva'da devam eden kampa döndü.