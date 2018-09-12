İşte Milli Takım'ı reddeden o 8 futbolcu !

Turgay Demir, merak edilen o isimleri sıralayarak; "Bu 8 ismin kim olduğunu sağır sultan bile bile biliyor. Fatih Altaylı bugün yazısında 'Bu isimlerin kim olduğu açıklansın' demiş. Kendisi de bu isimlerin kim olduğunu biliyor." açıklamasında bulundu.

