İşte Milli Takım'ı reddeden o 8 futbolcu !
Spor Turgay Demir, Lucescu'nun basın toplantısında "8 kişiyi Milli Takım'a çağırmama rağmen gelmedi" açıklamasında bahsettiği o 8 ismi açıkladı.
A Spor Yayın Koordinatörü Serkan Korkmaz ise bu isimlerin kim olduğu resmi olarak ilan edilmezse yazılı olarak TFF'ye başvuracağını belirtti.
A Milli Takım teknik direktörü Mircea Lucescu'nun "Oyuncularımızın bütün kalbiyle milli takıma gelmelerini istiyorum. Mayıs ayında 8 oyuncu çağırdım, gelmediler." açıklamasının ardından bu isimlerin kimler olduğu Türk spor kamuoyunda büyük merak konusu olmuştu.
Turgay Demir, merak edilen o isimleri sıralayarak; "Bu 8 ismin kim olduğunu sağır sultan bile bile biliyor. Fatih Altaylı bugün yazısında 'Bu isimlerin kim olduğu açıklansın' demiş. Kendisi de bu isimlerin kim olduğunu biliyor." açıklamasında bulundu.
Turgay Demir, Milli Takım Başantrenörü Lucescu'nun aklımızla alay ettiğini söyleyerek; "Lucescu çok zeki biri. Türkiye'de olayların nasıl yürüdüğünü ve gündemi nasıl değiştireceğini çok iyi biliyor. Sahada bir maça çıkıyor, maç bittikten sonra bir maça daha çıkıyor açıklamalarıyla. Kendi başarısızlığını örtmek için elinden geleni yapıyor." ifadelerini kullandı.