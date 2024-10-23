Milli voleybolcu İlke Naz Hoş babasının saldırısına uğradı: ''Ölmek istemiyorum''

Ampute milli voleybolcu İlke Naz Hoş, babasının saldırısına uğradı. İş yerine ve otomobiline zarar verdiğini söyleyen Hoş, babasının daha önce de boşandığı annesine şiddet uyguladığını ifade etti. Hoş, "Öldükten sonra mı değerli olacağım" diyerek sitem etti.