Milli voleybolcu İlke Naz Hoş babasının saldırısına uğradı: ''Ölmek istemiyorum''
Ampute milli voleybolcu İlke Naz Hoş babasının saldırısına. Babasının iş yerine ve otomobiline zarar verdiğini söyleyen Hoş, "Öldükten sonra mı değerli olacağım. Ölmek istemiyorum" diyerek yardım istedi.
Kaynak: Fotoğraflar & Video: Instagram
Ampute milli voleybolcu İlke Naz Hoş, babasının saldırısına uğradı. İş yerine ve otomobiline zarar verdiğini söyleyen Hoş, babasının daha önce de boşandığı annesine şiddet uyguladığını ifade etti. Hoş, "Öldükten sonra mı değerli olacağım" diyerek sitem etti.
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Mersin Tarsus'ta maddi nedenlerle tartışmalı olduğu ve görüşmediği babasının, kendisine zarar vermeye çalıştığını ve aracının önünü keserek tekmelediğini söyleyen ampute milli voleybolcu İlke Naz Hoş, yaşadıklarını tek tek anlattı.
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İş yerine ve otomobiline saldırdığını söylediği babasının, çıktıkları mekandaki balık tezgahlarını da dağıttığını ifade etti.
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Boşanan annesinin de daha önce saldırıya uğradığını açıklayan milli voleybolcu, polise giderek yardım istedi.
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