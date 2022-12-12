Milli voleybolcumuz Ebrar Karakurt hakemle tartıştı

Mücadelede 2-0 öne geçmesine rağmen Novara'nın avantajını koruyamaması sonrası karşılaşma karar setine gitti. Karar setinde oyuna ağırlığını koyan milli voleybolcumuzun Ebrar Karakurt'un müthiş performansıyla karar setini 15-11 kazanan Novara, maçı da 3-2 kazanırken, mücadelenin 4. setinde İtalyanlar'ın pek de alışık olmadığı bir durum yaşandı.