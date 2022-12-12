Milli voleybolcumuz Ebrar Karakurt hakemle tartıştı
İtalya Ligi ekiplerinden Novara'da forma giyen milli voleybolcumuz Ebrar Karakurt, takımının Vero Volley Milano'yu 3-2 mağlup ettiği mücadelede hakemle ciddi bir şekilde tartışırken, İtalyan seyircileri şaşkına çevirdi
İtalya Ligi ekiplerinden Igor Gorgonzola Novara'da forma giyen milli voleybolcu Ebrar Karakurt, takımının Vero Volley Milano deplasmanında oynadığı karşılaşmada en çok konuşulan ismi oldu.
Mücadelede 2-0 öne geçmesine rağmen Novara'nın avantajını koruyamaması sonrası karşılaşma karar setine gitti. Karar setinde oyuna ağırlığını koyan milli voleybolcumuzun Ebrar Karakurt'un müthiş performansıyla karar setini 15-11 kazanan Novara, maçı da 3-2 kazanırken, mücadelenin 4. setinde İtalyanlar'ın pek de alışık olmadığı bir durum yaşandı.
4.set oynandığı esnada, 8-12 Milano öndeyken Novara takımı sayıyı aldığını düşünerek sevindi. Daha sonrasında hakemin sayıyı Vero Volley Milano’ya verdiğini gören Ebrar Karakurt hakeme yoğun bir şekilde itiraz etti.
Milli voleybolcunun yaptığı bu itirazı seyirciler şaşkınlıkla izlerken rakip takımdan da tepki geldi.