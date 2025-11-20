  1. Anasayfa
  4. Milli yıldız Kerem Aktürkoğlu'na Harry Potter davası!

Milli yıldız Kerem Aktürkoğlu'na Harry Potter davası

Warner Bros Entertainment Inc., Fenerbahçeli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun 'Harry Potter' evrenine ait görsel ve işitsel unsurları izinsiz kullandığı gerekçesiyle mahkemeye başvurdu.

Kaynak: Sabah Gazetesi
Dünyaca ünlü yapım şirketi Warner Bros., gol sevinçlerinde Harry Potter taklidi yapan Fenerbahçeli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nu hedef aldı. 

 Şirket, İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'ne başvuru dilekçesinde "Harry Potter", "Hogwarts", "Gryffindor" gibi pek çok ibarenin Türkiye'de Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde tescilli olduğunu hatırlattı.

Şirket, bu markaların yalnızca kitap ve filmlerle sınırlı olmayan, dünya çapında tanınmış ve ticari değeri yüksek markalar olduğunun altını çizdi. 

Söz konusu başvuruda, marka tescil bilgileri tabloyla mahkemeye iletilerek, futbolcunun paylaşımlarında bu markalara açık şekilde atıfta bulunduğu ifade edildi.

