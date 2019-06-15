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  3. 15 Haziran 2019 17:30

Milliler FIFA sıralamasını değiştirdi

Şenol Güneş'in gelişiyle Milli Takım başarılı bir grafik çizdi. Çıktığı 4 resmi maçın 3'ünü kazanan ay yıldızlılar, FIFA sıralamasını değiştirdi. İşte Türkiye'nin performansını arttırmasıyla oluşan FIFA'nın yeni sıralam

Milliler FIFA sıralamasını değiştirdi

Türkiye A Milli Futbol takımının performansı FIFA'daki sıralamayı değiştirdi. Milli Takım'ın başına Şenol Güneş'in geçmesiyle yükseliş başladı.

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Milliler FIFA sıralamasını değiştirdi

Avrupa Şampiyonası elemelerinde 4 maça çıkan milliler 3 maçta sahadan galibiyetle ayrılırken 1 maç mağlubiyetle sonuçlandı.

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Milliler FIFA sıralamasını değiştirdi

Milli Takım'ın bu performansı FIFA sıralamasına da yansıdı.

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Milliler FIFA sıralamasını değiştirdi

Türkiye, FIFA sıralamasında iki basamak yükselerek 37'nci sırada yer aldı. Liderliğini sürdüren Belçika'yı Fransa ve Brezilya takip etti.

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