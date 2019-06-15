Milliler FIFA sıralamasını değiştirdi
Şenol Güneş'in gelişiyle Milli Takım başarılı bir grafik çizdi. Çıktığı 4 resmi maçın 3'ünü kazanan ay yıldızlılar, FIFA sıralamasını değiştirdi. İşte Türkiye'nin performansını arttırmasıyla oluşan FIFA'nın yeni sıralam
Türkiye A Milli Futbol takımının performansı FIFA'daki sıralamayı değiştirdi. Milli Takım'ın başına Şenol Güneş'in geçmesiyle yükseliş başladı.
Avrupa Şampiyonası elemelerinde 4 maça çıkan milliler 3 maçta sahadan galibiyetle ayrılırken 1 maç mağlubiyetle sonuçlandı.