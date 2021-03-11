Mohamed için sürpriz talip
Ara transfer döneminde Galatasaray'ın Zamalek'ten kadrosuna kattığı yıldız golcü Mostafa Mohamed için sürpriz bir gelişme yaşandı. Avrupa devi Mısırlı golcü için Avrupa devi devrede...
Spor Toto Süper Lig'de bu hafta Kayserispor ile karşı karşıya gelecek olan Galatasaray'da sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Dün deprem etkisi yaratan bir kararla Belhanda'nın sözleşmesini fesheden sarı kırmızılı yönetim bu kararı KAP'a bildirmişti.
Ara transfer döneminde sarı kırmızılı ekibin Fenerbahçe'nin elinden aldığı Mısırlı golcü Mostafa Mohamed lige müthiş bir başlangıç yapmış ve tüm dikkatleri üzerine çekmişti.
Skorer'de yer alan habere göre; Sarı-kırmızılı formayla müthiş bir form tutturan ve gollerini birbiri ardına sıralayan Mısırlı santrforun ününün Avrupa’ya yavaş yavaş yayılmakta olduğuna yönelik önemli bir işaretle daha karşılaşıldı.
İngiltere’den Crystal Palace’ın kendisini izlediğine yönelik haberlerin ardından şimdi de Yunanistan’ın dev ekibi Olympiakos’un, Mostafa Mohamed'e kayıtsız kalmadığı ortaya çıktı.