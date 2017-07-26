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  3. 26 Temmuz 2017 17:04

Altın Elbiseli Adam son yolculuğuna uğurlandı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki trajik kazada yaşamını yitiren motosiklet tutkunu Barkın Bayoğlu son yolculuğuna uğurlandı.

Altın Elbiseli Adam son yolculuğuna uğurlandı

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Altın Elbiseli Adam son yolculuğuna uğurlandı

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Altın Elbiseli Adam son yolculuğuna uğurlandı

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Altın Elbiseli Adam son yolculuğuna uğurlandı

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