Mourinho Avrupa basınında: ''Kahraman gibi karşıladılar''
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho için düzenlenen imza töreni Avrupa basınında geniş yankı buldu.
Kaynak: DHA
Fenerbahçe, teknik direktörlük konusunda anlaşmaya vardığı Portekizli çalıştırıcı Jose Mourinho için Ülker Stadyumu'nda imza töreni düzenledi. Taraftarlara açık olan imza törenine on binlerce kişi katıldı.
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Başkan Ali Koç, sportif direktör Mario Branco ve yönetim kurulunun da hazır bulunduğu imza törenini Avrupa basınında birçok kurum ve kuruluş yakından takip etti.
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Dün gerçekleştirilen imza töreni ve Jose Mourinho'nun resmi sözleşmeyi imzalamasına dair Avrupa basınında bazı gazete ve internet sayfalarının attığı manşetler şu şekilde;
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RMC SPORT
"Jose Mourinho, Fenerbahçe ile sözleşmesini stadyumun ortasında çılgın kalabalığın önünde imzaladı"
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