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Mourinho Avrupa basınında: ''Kahraman gibi karşıladılar''

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho için düzenlenen imza töreni Avrupa basınında geniş yankı buldu.

Kaynak: DHA
Mourinho Avrupa basınında: ''Kahraman gibi karşıladılar'' - Resim: 1

Fenerbahçe, teknik direktörlük konusunda anlaşmaya vardığı Portekizli çalıştırıcı Jose Mourinho için Ülker Stadyumu'nda imza töreni düzenledi. Taraftarlara açık olan imza törenine on binlerce kişi katıldı. 

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Mourinho Avrupa basınında: ''Kahraman gibi karşıladılar'' - Resim: 2

Başkan Ali Koç, sportif direktör Mario Branco ve yönetim kurulunun da hazır bulunduğu imza törenini Avrupa basınında birçok kurum ve kuruluş yakından takip etti. 

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Mourinho Avrupa basınında: ''Kahraman gibi karşıladılar'' - Resim: 3

Dün gerçekleştirilen imza töreni ve Jose Mourinho'nun resmi sözleşmeyi imzalamasına dair Avrupa basınında bazı gazete ve internet sayfalarının attığı manşetler şu şekilde;

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Mourinho Avrupa basınında: ''Kahraman gibi karşıladılar'' - Resim: 4

RMC SPORT

"Jose Mourinho, Fenerbahçe ile sözleşmesini stadyumun ortasında çılgın kalabalığın önünde imzaladı"

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