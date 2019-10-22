  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 22 Ekim 2019 12:00

Mourinho yine rahat durmadı! Klopp et istiyordu ama...

Spor dünyasına açıklamalarıyla damga vuran isimlerden Mourinho, Manchester United - Liverpool maçının ardından yine açıklamalarıyla dikkat çekti. 1-1'lik skorla sonuçlanan Manchester United - Liverpool maçı sonrasında savunma yapan rakibi

Mourinho yine rahat durmadı! Klopp et istiyordu ama...

Spor dünyasına açıklamalarıyla damga vuran isimlerden Mourinho, Manchester United - Liverpool maçının ardından yine açıklamalarıyla dikkat çekti. 1-1'lik skorla sonuçlanan Manchester United - Liverpool maçı sonrasında savunma yapan rakibini eleştiren Klopp'a Mourinho'dan unutulmayacak bir cevap geldi.

1/ 145
Mourinho yine rahat durmadı! Klopp et istiyordu ama...

Premier Lig'in 9. haftasında Manchester United, Old Trafford Stadı'nda lider Liverpool'u ağırladı. Ev sahibi takım, 36. dakikada Marcus Rashford'ın attığı golle 1-0 üstünlük yakaladı. Liverpool, 85. dakikada Adam Lallana'nın golüyle durumu 1-1 yaptı ve mücadele bu skorla tamamlandı.

2/ 145
Mourinho yine rahat durmadı! Klopp et istiyordu ama...

Maç sonunda yaptığı açıklamada kızgınlığını gizlemeyen Klopp, "Biz ne zaman buraya gelsek, bu yıl, geçen yıl, bir önceki yıl, onlar sadece savunma yaptı. Mazeret yok, buradan daha iyisini yaparak dönmeyi bekliyorduk ancak böyle takımlara karşı oynayamazsınız. Bu bir eleştiri değil, gerçek." ifadelerini kullandı.

3/ 145
Mourinho yine rahat durmadı! Klopp et istiyordu ama...

Manchester United'ın eski hocası Mourinho ise Klopp'un serzenişine şu sözlerle yanıt verdi; "Klopp, menüyü beğenmedi, et seviyordu balık geldi"

4/ 145
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM