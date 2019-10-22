Mourinho yine rahat durmadı! Klopp et istiyordu ama...
Spor dünyasına açıklamalarıyla damga vuran isimlerden Mourinho, Manchester United - Liverpool maçının ardından yine açıklamalarıyla dikkat çekti. 1-1'lik skorla sonuçlanan Manchester United - Liverpool maçı sonrasında savunma yapan rakibi
Spor dünyasına açıklamalarıyla damga vuran isimlerden Mourinho, Manchester United - Liverpool maçının ardından yine açıklamalarıyla dikkat çekti. 1-1'lik skorla sonuçlanan Manchester United - Liverpool maçı sonrasında savunma yapan rakibini eleştiren Klopp'a Mourinho'dan unutulmayacak bir cevap geldi.
Premier Lig'in 9. haftasında Manchester United, Old Trafford Stadı'nda lider Liverpool'u ağırladı. Ev sahibi takım, 36. dakikada Marcus Rashford'ın attığı golle 1-0 üstünlük yakaladı. Liverpool, 85. dakikada Adam Lallana'nın golüyle durumu 1-1 yaptı ve mücadele bu skorla tamamlandı.
Maç sonunda yaptığı açıklamada kızgınlığını gizlemeyen Klopp, "Biz ne zaman buraya gelsek, bu yıl, geçen yıl, bir önceki yıl, onlar sadece savunma yaptı. Mazeret yok, buradan daha iyisini yaparak dönmeyi bekliyorduk ancak böyle takımlara karşı oynayamazsınız. Bu bir eleştiri değil, gerçek." ifadelerini kullandı.