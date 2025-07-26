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  4. Mourinho'nun biletini kestiği Djiku'ya 3 talip çıktı

Mourinho'nun biletini kestiği Djiku'ya 3 talip çıktı

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun üstünü çizdiği futbolcular arasında yer alan Djiku, takıma veda etmeye hazırlanıyor.

Mourinho'nun biletini kestiği Djiku'ya 3 talip çıktı - Resim: 1

Fenerbahçe'de Alexander Djiku ile yollar ayrılıyor.

Mourinho'nun yeni sezon planlarında yer almayan Djiku, teklifleri değerlendirmeye başlıyor.

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Mourinho'nun biletini kestiği Djiku'ya 3 talip çıktı - Resim: 2

L'Equipe'te yer alan habere göre; Fenerbahçe'nin Ganalı stoperine Avrupa'dan 3 talip var.

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Mourinho'nun biletini kestiği Djiku'ya 3 talip çıktı - Resim: 3

FRANSA, İSPANYA VE İTALYA!

30 yaşındaki futbolcuya Lille, Villarreal ve Roma'nın talip olduğu iddia edildi.

Djiku, Fenerbahçe formasıyla 74 maça çıkmış, 4 gol ve 2 asistlik katkı sağlamıştı.

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Mourinho'nun biletini kestiği Djiku'ya 3 talip çıktı - Resim: 4

Sarı lacivertlilerde Osayi, Tadic ve Dzeko takıma veda etmişti. 

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