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  3. 28 Kasım 2020 12:16

Muriqi için Rizespor'a Fenerbahçe'den gelen rakamı açıklandı

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Fenerbahçe'den İtalya Serie A ekibi Lazio'ya transfer olan Vedat Muriqi'nin satışından yüzde 15 payları olduğunu hatırlatarak, sarı-lacivertli takımın ilk taksidi yatırdığını belirtti.

Muriqi için Rizespor'a Fenerbahçe'den gelen rakamı açıklandı

Fenerbahçe'nin bu transfer nedeniyle kendilerine ödeme yaptığını söyleyen başkan Kartal, "Alacağımızı tahsil etmeye başladık. Bize ilk taksit olarak 650 bin euro geldi. Üç yıla yayılan bir anlaşması var.

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Muriqi için Rizespor'a Fenerbahçe'den gelen rakamı açıklandı

Sayın Ali Koç, konuşmamızda söyledi. Sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Kağıt üzerinde yazan belli. Fenerbahçe ile bir sıkıntı yaşamayız." değerlendirmesinde bulundu.

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Muriqi için Rizespor'a Fenerbahçe'den gelen rakamı açıklandı

Covid-19 sürecinin zorlu geçtiğini de anlatan Kartal, "Camiaların, sporcuların hastalanmaması için elinden geleni yapması lazım. Sağlık göz önüne alınarak düzen kurmak gerekli. Bir takım maça çıkamayacak şekilde hastalığa yakalandıysa, müsabakayı iptal etmenin, geciktirmenin bir anlamı yok.

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Muriqi için Rizespor'a Fenerbahçe'den gelen rakamı açıklandı

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