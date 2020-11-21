Muriqi Kosova Milli Takımı'nda çıldırdı
Sezon başında Fenerbahçe'den Lazio'ya transfer olan Vedat Muriqi ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
Uzun bir süredir yeni takımında siftah yapamadığı için kariyerinde zor günler geçirdiği konuşulan yıldız futbolcunun üzgün görüntüsü saha içine de yansımaya başladı.
Fotomaç'ın derlediği habere göre İtalyan basınının eleştiri oklarının hedefi haline gelen Vedat Muriqi'nin sinirlerinin de alt üst olduğu konuşuluyor.
Lazio'daki performansı aksine Kosova Milli Takımı'nda milli arada 2 gol atan golcü oyuncu, buna rağmen sinirli hareketleriyle dikkat çekti.