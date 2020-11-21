SON DAKİKA
KAFASI ÇORBA OLANLAR BURAYA! İŞTE SORU-CEVAP YENİ YASAKLAR!
  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 21 Kasım 2020 12:10

Muriqi Kosova Milli Takımı'nda çıldırdı

Sezon başında Fenerbahçe'den Lazio'ya transfer olan Vedat Muriqi ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Muriqi Kosova Milli Takımı'nda çıldırdı

Uzun bir süredir yeni takımında siftah yapamadığı için kariyerinde zor günler geçirdiği konuşulan yıldız futbolcunun üzgün görüntüsü saha içine de yansımaya başladı.

1/ 7
Muriqi Kosova Milli Takımı'nda çıldırdı

Fotomaç'ın derlediği habere göre İtalyan basınının eleştiri oklarının hedefi haline gelen Vedat Muriqi'nin sinirlerinin de alt üst olduğu konuşuluyor.

2/ 7
Muriqi Kosova Milli Takımı'nda çıldırdı

Lazio'daki performansı aksine Kosova Milli Takımı'nda milli arada 2 gol atan golcü oyuncu, buna rağmen sinirli hareketleriyle dikkat çekti.

3/ 7
Muriqi Kosova Milli Takımı'nda çıldırdı

TAKIM ARKADAŞI İLE BİRBİRİNE GİRDİ Kosova basınında yer alan haberde Muriqi, Kosova'nın Moldova'yı 1-0 yendiği maçta saha içinde takım arkadaşı Edon Zhegrova ile kavga etti.

4/ 7
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM