Muslera 2 penaltı birden kurtardı, Estudiantes şampiyon oldu!
Galatasaray'a veda ederek Arjantin Ligi'nde Estudiantes'in filelerini koruyan Fernando Muslera Arjantin Ligi'ndeki final gecesinde kalesinde devleşip 2 penaltı kurtararak Estudiantes'in şampiyonluğunda kilit rol oynadı. Bu zafer ile Muslera kariyerindeki 23. kupasını da kazandı.
Kaynak: İHA
Arjantin Clausura finalinde Racing Club ile Estudiantes takımları karşı karşıya geldi. Santiago del Estero kentinde oynanan müsabakada Racing Club, 81. dakikada Adrian Martinez'in golüyle öne geçti.
1 / 7
Bir dönem Beşiktaş, Trabzonspor ve Fenerbahçe'de forma giyen Josa Sosa da 90. dakikada oyuna girerken, Estudiantes'in 90+3. dakikada da Guido Carrillo'nun attığı golde asist yaptı.
2 / 7
Uzatmalarda eşitlik bozulmazken seri penaltı atışlarına geçildi.
3 / 7
Estudiantes'te forma giyen Galatasaray'ın eski kalecisi ve kaptanı Fernando Muslera, penaltılarda iki kurtarışa imza atarak şampiyonlukta önemli katkı verdi. Estudiantes, penaltılarda 5-4 kazanarak şampiyonluğa ulaştı.
4 / 7