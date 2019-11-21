Muslera hakkında flaş iddia! İsrail'e bu yüzden gitmemiş
Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera bel ağrıları nedeniyle İsrail'de oynanan Arjantin-Uruguay maçı kadrosuna alınmadığı açıklanmıştı. Başarılı file bekçisinin Türk taraftarları üzmemek için İsrail'e bilerek gitmedi
İsrail'in Bloomfield Stadı'ndaki hazırlık maçında Uruguay'la Arjantin karşılaştı. İlk gol Uruguay'dan geldi. Cavani, Suarez'in pasında golü buldu ve takımını 1-0 öne geçirdi.
İlk yarı bu skorla sona erdi. 2. yarıda Arjantin, Agüero'nun golü ile durumu 1-1 yaptı. Uruguay'ın bu gole cevabı 68. dakikada geldi. Suarez attığı golle takımını 2-1 öne geçirdi. 90+2'de sahneye Messi çıktı.