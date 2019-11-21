Muslera hakkında flaş iddia! İsrail'e bu yüzden gitmemiş

İlk yarı bu skorla sona erdi. 2. yarıda Arjantin, Agüero'nun golü ile durumu 1-1 yaptı. Uruguay'ın bu gole cevabı 68. dakikada geldi. Suarez attığı golle takımını 2-1 öne geçirdi. 90+2'de sahneye Messi çıktı.