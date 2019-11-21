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  3. 21 Kasım 2019 02:05

Muslera hakkında flaş iddia! İsrail'e bu yüzden gitmemiş

Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera bel ağrıları nedeniyle İsrail'de oynanan Arjantin-Uruguay maçı kadrosuna alınmadığı açıklanmıştı. Başarılı file bekçisinin Türk taraftarları üzmemek için İsrail'e bilerek gitmedi

Muslera hakkında flaş iddia! İsrail'e bu yüzden gitmemiş

İsrail'in Bloomfield Stadı'ndaki hazırlık maçında Uruguay'la Arjantin karşılaştı. İlk gol Uruguay'dan geldi. Cavani, Suarez'in pasında golü buldu ve takımını 1-0 öne geçirdi.

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Muslera hakkında flaş iddia! İsrail'e bu yüzden gitmemiş

İlk yarı bu skorla sona erdi. 2. yarıda Arjantin, Agüero'nun golü ile durumu 1-1 yaptı. Uruguay'ın bu gole cevabı 68. dakikada geldi. Suarez attığı golle takımını 2-1 öne geçirdi. 90+2'de sahneye Messi çıktı.

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Muslera hakkında flaş iddia! İsrail'e bu yüzden gitmemiş

Messi'nin penaltıdan attığı golle skoru 2-2 yaptı. Mücadele bu skorla sona erdi.

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Muslera hakkında flaş iddia! İsrail'e bu yüzden gitmemiş

BİLEREK GİTMEK İSTEMEDİ G.Saray'ın Uruguaylı kalecisi Muslera ise bu karşılaşmada forma giymedi. Daha önce yapılan açıklamada tecrübeli file bekçisinin bel ağrıları sebebiyle kadroya alınmadığı belirtilmişti.

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