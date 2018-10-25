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  3. 25 Ekim 2018 12:43

Muslera tarihe geçti !

Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi Fernando Muslera, Schalke maçıyla UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sarı-kırmızılı formayı en fazla giyen yabancı oyuncu rekorunu egale etti.

Muslera tarihe geçti !

Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, Schalke 04 maçında ilk 11'de başlayarak Galatasaray'da yeni bir rekora imza attı.


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Muslera tarihe geçti !

Galatasaray'da 8. sezonunu geçiren 32 yaşındaki kaleci, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasından itibaren sarı-kırmızılı formayı en fazla giyen yabancı oyuncu rekorunu egale etti.


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Muslera tarihe geçti !

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 30. kez kalesini koruyan Muslera, sarı-kırmızılıların eski oyuncuları Faryd Mondragon ve Gheorghe Popescu'nun rekoruna ortak oldu.


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Muslera tarihe geçti !

Fernando Muslera, Galatasaray'da en çok resmi maça çıkan ve en fazla kupa kazanan yabancı oyuncu rekorlarına sahip.

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