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  3. 14 Haziran 2020 23:01

Muslera’nın sakatlığı üzüntüye boğdu

Galatasaray'ın Çaykur Rizespor ile oynadığı maçta Muslera'nın yaşadığı sakatlık, bütün takım taraftarları arasında üzüntüye neden oldu.

Muslera’nın sakatlığı üzüntüye boğdu

Süper Lig’in 27. haftasında Galatasaray ile Çaykur Rizespor arasında Rize’de oynanan karşılaşmanın 15. dakikasında büyük bir şanssızlık yaşandı. Çaykur Rizespor’un geliştirdiği atakla Skoda, karşı karşıya kaldığı pozisyonda Muslera’yı geçemedi. Golü kurtaran Muslera, rakibi ile çarpışarak sakatlandı. Acı içinde yerde kıvranan Muslera, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Muslera’nın sakatlığı üzüntüye boğdu

Muslera’nın yaşadığı sakatlık, sosyal medyada en çok konuşulan konuların arasına girdi. Taraflı tarafsız tüm Twitter kullanıcıları, Muslera’nın sakatlığı nedeniyle yaşadıkları üzüntüyü dile getirdiler.  İşte Muslera’nın sakatlığı ile ilgili Twitter’da yapılan paylaşımlardan bazıları:

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Muslera’nın sakatlığı üzüntüye boğdu

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Muslera’nın sakatlığı üzüntüye boğdu

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