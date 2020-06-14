Muslera’nın sakatlığı üzüntüye boğdu

Muslera’nın yaşadığı sakatlık, sosyal medyada en çok konuşulan konuların arasına girdi. Taraflı tarafsız tüm Twitter kullanıcıları, Muslera’nın sakatlığı nedeniyle yaşadıkları üzüntüyü dile getirdiler. İşte Muslera’nın sakatlığı ile ilgili Twitter’da yapılan paylaşımlardan bazıları: