Muslera’nın sakatlığı üzüntüye boğdu
Galatasaray'ın Çaykur Rizespor ile oynadığı maçta Muslera'nın yaşadığı sakatlık, bütün takım taraftarları arasında üzüntüye neden oldu.
Süper Lig’in 27. haftasında Galatasaray ile Çaykur Rizespor arasında Rize’de oynanan karşılaşmanın 15. dakikasında büyük bir şanssızlık yaşandı. Çaykur Rizespor’un geliştirdiği atakla Skoda, karşı karşıya kaldığı pozisyonda Muslera’yı geçemedi. Golü kurtaran Muslera, rakibi ile çarpışarak sakatlandı. Acı içinde yerde kıvranan Muslera, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Muslera’nın yaşadığı sakatlık, sosyal medyada en çok konuşulan konuların arasına girdi. Taraflı tarafsız tüm Twitter kullanıcıları, Muslera’nın sakatlığı nedeniyle yaşadıkları üzüntüyü dile getirdiler. İşte Muslera’nın sakatlığı ile ilgili Twitter’da yapılan paylaşımlardan bazıları: