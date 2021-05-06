Mustafa Denizli'nin ismi o stada veriliyor!

Mustafa Denizli ise "Sayın Cumhurbaşkanı’nın yaklaşımı çok sıcak oldu. Duygulandım, gururlandım. Böyle bir şeyin düşünülmesi dahi insanı gururlandıran bir şey" demişti. Çeşme Alaçatı doğumlu 71 yaşındaki Mustafa Denizli, altyapısından yetişip 18 yıl formasını giydiği Altay’a 38 yıl aradan sonra geçen hafta teknik direktör olarak geri dönerek Altaylıların gönlünde taht kurdu.