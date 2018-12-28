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  3. 28 Aralık 2018 13:10

NBA'de 2018'in en iyi 20 oyuncusu!

2018 takvim yılını en iyi geçiren 20 NBA yıldızını listeliyoruz.

NBA'de 2018'in en iyi 20 oyuncusu!

CJ McCOLLUM

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NBA'de 2018'in en iyi 20 oyuncusu!

DONOVAN MITCHELL

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NBA'de 2018'in en iyi 20 oyuncusu!

VICTOR OLADIPO

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NBA'de 2018'in en iyi 20 oyuncusu!

KARL-ANTHONY TOWNS

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