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NBA'de Bella Hadid rüzgarı
14 Aralık 2017 13:11
NBA'de Bella Hadid rüzgarı
Madison Square Garden'da oynanan New York Knicks-Los Angeles Lakers maçı yıldızlar geçidine sahne olurken ünlü model Bella Hadid gecenin en çok dikkat çeken ismiydi.
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