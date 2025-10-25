Nesrin Baş, 3. kez U23 dünya şampiyonu oldu
U23 Dünya Güreş Şampiyonası kadınlar 68 kiloda Nesrin Baş, finalde bağımsız sporcu Alina Shevchenko’yu 10-0 yenerek 3. kez şampiyon oldu.
Kaynak: DHA / İHA
Sırbistan’ın Novi Sad kentinde düzenlenen U23 Dünya Güreş Şampiyonası’nda kadınlar 68 kiloda mindere çıkan milli güreşçi Nesrin Baş, finalde rakibi Alina Shevchenko’yu 10-0 mağlup ederek dünya şampiyonu oldu.
Turnuvaya fırtına gibi başlayan Nesrin Baş, ilk turda Polonyalı Karolina Domaszuk’u 11-0 teknik üstünlükle, çeyrek finalde Alman Gerda Barth’ı 8-1 öndeyken tuşla, yarı finalde ise Kırgız Gülnura Tashtenbekova’yı 8-6 mağlup ederek finale yükselmişti.
U23 kategorisinde üst üste 4. kez finale çıkan Nesrin Baş, bu süreçte 3 altın ve 1 gümüş madalya kazanarak dünyada bir ilke imza attı.
Ayrıca büyüklerde Avrupa şampiyonu ve dünya ikincisi olan milli güreşçi, bu zaferle birlikte kariyerinin 5. dünya madalyasını elde etti.
