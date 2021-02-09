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  3. 09 Şubat 2021 10:55

Neymar transfer söylentilerine nokta koydu

Neymar, hakkında çıkan transfer söylentilerine nokta koydu. Adı eski kulübü Barcelona ile de anılan yıldız futbolcu, "Paris Saint-Germain'de kalmak istiyorum." dedi.

Neymar transfer söylentilerine nokta koydu

Neymar, kariyerini Paris Saint-Germain'de sürdürmek niyetinde. Kulüp televizyonuna konuşan Brezilyalı yıldız, takım arkadaşı Kylian Mbappe'nin de takımda kalmasını istiyor.

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Neymar transfer söylentilerine nokta koydu

"Her şey için çok daha adapte olmuş ve rahat hissediyorum. Burada çok mutluyum ve Paris Saint-Germain'de kalmak istiyorum. Umarım Kylian Mbappe de burada kalır. Her Paris taraftarının beklentisi bu yönde. Paris Saint-Germain'i büyük yapmak istiyoruz."

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Neymar transfer söylentilerine nokta koydu

Geçtiğimiz günler Neymar'ın Paris Saint-Germain ile 4 yıllık yeni bir sözleşme imzalayacağı iddia edilmişti.

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Neymar transfer söylentilerine nokta koydu

2017 yazında Barcelona'dan rekor bir bedelle 222 milyon Euro'ya transfer olan Neymar'ın sözleşmesi Haziran 2022'de sona eriyor.

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