Neymar transfer söylentilerine nokta koydu

"Her şey için çok daha adapte olmuş ve rahat hissediyorum. Burada çok mutluyum ve Paris Saint-Germain'de kalmak istiyorum. Umarım Kylian Mbappe de burada kalır. Her Paris taraftarının beklentisi bu yönde. Paris Saint-Germain'i büyük yapmak istiyoruz."