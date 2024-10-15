Nihat Kahveci bombayı patlattı: ''Eğer milli maç 2-2 bitseydi, yanmıştı''
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nin 4. maçında deplasmanda karşılaştığı İzlanda'yı 4-2 mağlup etti. Eski futbolcu Nihat Kahveci, karşılaşmayı değerlendirdiği açıklamasında bir Milli futbolcumuzu işaret ederek "Maç 2-2 bitseydi yanmıştı" dedi.
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 4. maçında deplasmanda İzlanda'yı 4-2 mağlup etti. A Milli Futbol Takımı, üst üste 3. galibiyetini alarak puanını 10'a yükseltti.
1 / 10
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nin 4. maçında deplasmanda karşılaştığı İzlanda'yı 4-2 mağlup etti. Eski futbolcu Nihat Kahveci, karşılaşmayı değerlendirdi.
2 / 10
Nihat Kahveci, milli takımın İzlanda zaferini Kontraspor'da yorumladı. Kahveci, Kerem Aktürkoğlu'na ayrı parantez açtı.
Nihat Kahveci'nin yorumları şu şekilde:
3 / 10
Milli takımın muhteşem bir galibiyet aldığını dile getiren Nihat Kahveci, "Bizim Çocuklar'ı alnından öpüyorum. Buz gibi İzlanda'da yaz havasıyla geri dönen çocukları alkışlıyorum" dedi.
4 / 10