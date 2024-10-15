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  4. Nihat Kahveci bombayı patlattı: ''Eğer milli maç 2-2 bitseydi, yanmıştı''

Nihat Kahveci bombayı patlattı: ''Eğer milli maç 2-2 bitseydi, yanmıştı''

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nin 4. maçında deplasmanda karşılaştığı İzlanda'yı 4-2 mağlup etti. Eski futbolcu Nihat Kahveci, karşılaşmayı değerlendirdiği açıklamasında bir Milli futbolcumuzu işaret ederek "Maç 2-2 bitseydi yanmıştı" dedi.

Nihat Kahveci bombayı patlattı: ''Eğer milli maç 2-2 bitseydi, yanmıştı'' - Resim: 1

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 4. maçında deplasmanda İzlanda'yı 4-2 mağlup etti. A Milli Futbol Takımı, üst üste 3. galibiyetini alarak puanını 10'a yükseltti.

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Nihat Kahveci bombayı patlattı: ''Eğer milli maç 2-2 bitseydi, yanmıştı'' - Resim: 2

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nin 4. maçında deplasmanda karşılaştığı İzlanda'yı 4-2 mağlup etti. Eski futbolcu Nihat Kahveci, karşılaşmayı değerlendirdi.

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Nihat Kahveci bombayı patlattı: ''Eğer milli maç 2-2 bitseydi, yanmıştı'' - Resim: 3

Nihat Kahveci, milli takımın İzlanda zaferini Kontraspor'da yorumladı. Kahveci, Kerem Aktürkoğlu'na ayrı parantez açtı.

Nihat Kahveci'nin yorumları şu şekilde:

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Nihat Kahveci bombayı patlattı: ''Eğer milli maç 2-2 bitseydi, yanmıştı'' - Resim: 4

Milli takımın muhteşem bir galibiyet aldığını dile getiren Nihat Kahveci, "Bizim Çocuklar'ı alnından öpüyorum. Buz gibi İzlanda'da yaz havasıyla geri dönen çocukları alkışlıyorum" dedi.

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