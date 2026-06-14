Nihat Kahveci'den 2-0'lık Avustralya yenilgisi sonrası Montella'ya yaylım ateşi
A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası D Grubu ilk maçında Avustralya'ya 2-0 mağlup olmasının ardından eski milli futbolcu Nihat Kahveci, teknik direktör Vincenzo Montella'nın kadro tercihlerini eleştirdi. YouTube yayınında milli takımın performansını değerlendiren Kahveci, özellikle 81. dakikadaki oyuncu değişikliklerinin büyük bir hayal kırıklığı yarattığını belirtti.
A Milli Futbol Takımımızın, 24 yıllık aranın ardından katıldığı 2026 Dünya Kupası serüveni D Grubu ilk maçında Avustralya karşısında alınan 2-0'lık mağlubiyetle başladı.
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Karşılaşmada sergilenen futbol ve teknik direktör Vincenzo Montella'nın maç içindeki hamleleri spor kamuoyunda geniş yankı buldu.
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Milli takımın sahadaki fiziksel mücadelesini ve taktiksel eksikliklerini değerlendiren Nihat Kahveci'nin öne çıkan tespitleri şu şekilde gerçekleşti:
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Karşılaşma öncesi büyük bir umut ve gurur taşıdıklarını belirten Kahveci, sahadaki oyunun büyük bir hayal kırıklığı yarattığını ifade etti.
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