Nilüfer Belediyesporlu voleybolcu evinde ölü bulundu

Sporcunun ölümüyle ilgili savcılık tarafından soruşturmanın başlatıldığı ifade edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Henüz genç yaşında, hem sporculuğu hem de karakteriyle örnek bir isim olan Pilar Marie Victoria'nın ani kaybı, hepimizi derinden sarsmıştır. Kendisiyle çalışma fırsatı bulduğumuz kısa süre içinde, takımımıza ve camiamıza olan katkılarını her zaman hatırlayacağız. Ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlatırken, 29 yaşındaki sporcumuzun kesin ölüm nedeni adli tıp incelemesinden ardından belirlenecektir."