Novak, Paris'te ilk defa olimpiyat şampiyonu oldu
Novak Djokovic, Paris 2024 finalinde Carlos Alcaraz'ı 2-0 yendi ve kariyerindeki ilk olimpiyat şampiyonluğunu yaşadı.
Kaynak: AA
Erkeklerde tarihin en çok grand slam şampiyonluğu yaşayan Novak Djokovic, kariyerindeki eksik madalyayı tamamladı.
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Olimpiyatlarda daha önce şampiyonluk yaşayamayan tecrübeli raket, Paris 2024'te Carlos Alcaraz'ı yenerek kariyerindeki eksiği tamamladı.
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Carlos Alcaraz'ı 2-0 yenerek kariyerindeki ilk olimpiyat şampiyonluğunu yaşayan Novak Djokovic gözyaşlarını tutamadı.
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Sırp oyuncu, 10 kez Avustralya Açık, 7 kez Wimbledon, 4 kez Amerika Açık ve 3 kez Roland Garros kazandı.
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