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Novak, Paris'te ilk defa olimpiyat şampiyonu oldu

Novak Djokovic, Paris 2024 finalinde Carlos Alcaraz'ı 2-0 yendi ve kariyerindeki ilk olimpiyat şampiyonluğunu yaşadı.

Kaynak: AA
Novak, Paris'te ilk defa olimpiyat şampiyonu oldu - Resim: 1

Erkeklerde tarihin en çok grand slam şampiyonluğu yaşayan Novak Djokovic, kariyerindeki eksik madalyayı tamamladı.

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Novak, Paris'te ilk defa olimpiyat şampiyonu oldu - Resim: 2

Olimpiyatlarda daha önce şampiyonluk yaşayamayan tecrübeli raket, Paris 2024'te Carlos Alcaraz'ı yenerek kariyerindeki eksiği tamamladı. 

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Novak, Paris'te ilk defa olimpiyat şampiyonu oldu - Resim: 3

Carlos Alcaraz'ı 2-0 yenerek kariyerindeki ilk olimpiyat şampiyonluğunu yaşayan Novak Djokovic gözyaşlarını tutamadı.

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Novak, Paris'te ilk defa olimpiyat şampiyonu oldu - Resim: 4

Sırp oyuncu, 10 kez Avustralya Açık, 7 kez Wimbledon, 4 kez Amerika Açık ve 3 kez Roland Garros kazandı.

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