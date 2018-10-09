Nurmagomedov'dan Muhammed Ali etkisi

"PENÇELERİYLE BU KEZ MCGREGOR'U YARALADI"



Daily Mail'de yer alan haberde, McGregor'un Floyd Mayweather ile yaptığı boks maçının ardından karma dövüş sanatlarına beklenen dönüşü yapamadığı belirtilerek, "McGregor'un dönüşü, seyircilerin desteği ve oluşturulan karnaval havasına rağmen Nurmagomedov nedeniyle yarıda kaldı. 9 yaşında ayıyla güreşen Nurmagomedov, pençeleriyle bu kez McGregor'u yaraladı." ifadeleri kullanıldı.