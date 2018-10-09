Nurmagomedov'dan Muhammed Ali etkisi
Karma dövüş sanatları hafif sıklet unvan maçında İrlandalı Conor McGregor'u yenerek şampiyonluk kemerini koruyan Dağıstanlı Khabib Nurmagomedov, spor dünyasında son zamanların en çok konuşulan isimleri arasında yer aldı.
"PENÇELERİYLE BU KEZ MCGREGOR'U YARALADI"
Daily Mail'de yer alan haberde, McGregor'un Floyd Mayweather ile yaptığı boks maçının ardından karma dövüş sanatlarına beklenen dönüşü yapamadığı belirtilerek, "McGregor'un dönüşü, seyircilerin desteği ve oluşturulan karnaval havasına rağmen Nurmagomedov nedeniyle yarıda kaldı. 9 yaşında ayıyla güreşen Nurmagomedov, pençeleriyle bu kez McGregor'u yaraladı." ifadeleri kullanıldı.
New York Times'ın haberinde, Nurmagomedov'un Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den aldığı tebrik telefonu ön plana çıkarılarak, "Nurmagomedov galip gelerek karma dövüş sanatlarının en büyük yıldızı McGregor'un sözlü ve fiziksel saldırılarına en iyi cevabı verdi." yorumu yapıldı.