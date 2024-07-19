O Türkiye’nin ilk engelli kadın pilotu...

Makamında bir araya geldiği Kübra Keskin’e başarılar dileyen Aydın, “Belediye personelimiz Kübra Keskin’in, Avrupa Ralli Şampiyonası’nda ülkemizi ve belediyemizi temsil edecek olmasından dolayı büyük mutluluk duyduk. Türkiye’de yarışan ilk engelli kadın ralli pilotu olan Kübra, şimdi de dünyadaki tek engelli kadın ralli pilotu olarak Avrupa’da direksiyon başında olacak. Bizleri en güzel şekilde temsil edecek ve elde edeceği başarılar ile yüzümüzü güldürecektir. Kübra’nın hem bir kadın sporcu hem de engelli bir birey olarak ülkemizin, kentimizin ve ilçemizin gururu olacağını inanıyoruz" dedi.