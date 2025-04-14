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Oğuzhan Özyakup'tan yıllar sonra gelen Beşiktaş itirafı

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Oğuzhan Özyakup, siyah beyazlı ekiple ilgili bir itirafta bulundu.

Oğuzhan Özyakup'tan yıllar sonra gelen Beşiktaş itirafı - Resim: 1

Geçen sene futbolu bıraktığını açıklayan eski Beşiktaşlı futbolcu Oğuzhan Özyakup, kararının perde arkasını anlattı.

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Oğuzhan Özyakup'tan yıllar sonra gelen Beşiktaş itirafı - Resim: 2

Kafa Sports'a konuşan 32 yaşındaki oyuncu, artık futboldan zevk almadığını belirterek, "Beşiktaş'a dönüp bir yıl oynayıp bırakmayı düşündüm. Görüşmeler de oldu ancak o dönemki yönetim farklı transferlere yöneldi. Türkiye'de başka bir kulüpte oynamak istemediğimi herkes biliyordu. Hollanda'da ise bana keyif verecek bir takım yoktu" ifadelerini kullandı. 

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Oğuzhan Özyakup'tan yıllar sonra gelen Beşiktaş itirafı - Resim: 3

Oğuzhan, bu sebeplerle kariyerini noktalama kararı aldığını dile getirdi.

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