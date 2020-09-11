  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 11 Eylül 2020 10:45

Okay Yokuşlu adım adım Galatasaray'a

Süper Lig'in ilk haftasında Gaziantep FK ile evinde karşılaşacak olan Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor.

Okay Yokuşlu adım adım Galatasaray'a

Orta sahaya takviye arayışında olan Galatasaray'da rota, Celta Vigo forması giyen Okay Yokuşlu'ya çevrildi.

1/ 6
Okay Yokuşlu adım adım Galatasaray'a

Teknik direktör Fatih Terim'in takımda görmeyi çok istediği milli oyuncu için İspanyol kulübü Celta Vigo'ya 1.5 milyon Euro'luk kiralama teklifi yapıldı.

2/ 6
Okay Yokuşlu adım adım Galatasaray'a

Sarı-kırmızılı yönetimin ayrıca Okay Yokuşlu için sezon sonunda 4 milyon Euro zorunlu satın alma teklifinde de bulunarak İspanyol kulübünden cevap beklediği öne sürüldü.

3/ 6
Okay Yokuşlu adım adım Galatasaray'a

İspanyol kulübünün bu gelişmeden sonra Galatasaray'dan düşünmek için süre istediği ortaya çıktı.

4/ 6
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM