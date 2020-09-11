Okay Yokuşlu adım adım Galatasaray'a
Süper Lig'in ilk haftasında Gaziantep FK ile evinde karşılaşacak olan Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor.
Orta sahaya takviye arayışında olan Galatasaray'da rota, Celta Vigo forması giyen Okay Yokuşlu'ya çevrildi.
Teknik direktör Fatih Terim'in takımda görmeyi çok istediği milli oyuncu için İspanyol kulübü Celta Vigo'ya 1.5 milyon Euro'luk kiralama teklifi yapıldı.
Sarı-kırmızılı yönetimin ayrıca Okay Yokuşlu için sezon sonunda 4 milyon Euro zorunlu satın alma teklifinde de bulunarak İspanyol kulübünden cevap beklediği öne sürüldü.