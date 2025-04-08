Olaylı derbi sonrası sular durulmuyor! Okan Buruk'tan Mourinho'ya ''Hollywood'' yanıtı

"BİR YAŞIMA DAHA GİRDİM"

Okan Buruk şunları kaydetti:

"Hakemin raporuna neden böyle yazdığını anlamadım. "Hakem iyi maç yönetti" demenin bizzat hakem tarafından tahrik sayılması, kendi başına bir Aziz Nesin hikayesi. Maçtan sonra idari direktör Uğur Yıldız geldi söyledi. "Hakem sana sarı kart göstermiş" dedi. Benim olaydan böyle haberim oldu. Bir yaşıma daha girmiş oldum böylece.

Darbeyi ben aldım, bazı kesimler benim düşmeme bakıp neredeyse adama "Helal olsun" diyecekler! Ben gerçekten uzatmak istemediğim için susuyorum.

O pozisyonda hiç kimse fiziki müdahaleye uğramayı beklemezdi. Kim bekler zaten! Düşerken reaksiyon hesabı yapmıyorum ki! Adam tırnaklarıyla yüzümü de çizdi! Şiddetli bir hareket yaptı, canım da acıdı! Orada farklı bir turum sergilesem ben de ceza alırdım. Ayakta kalsam belki de 10 maç ceza alırdım