Olaylı maçın ardından müslüman dövüşçüden olay itiraf
Karma dövüş sanatları hafif sıklet unvan maçında Rus Khabib Nurmagomedov, İrlandalı Conor McGregor'u yenerek şampiyonluk kemerini korudu. Maçtaki hırsı, kazanma azmi ve hareketleriyle her yerde bir numaralı gündem olan Khabib Nurmagodev ile Conor McGregor arasındaki mücadele sonrası yaşanan olaylar da gündemde yer aldı. Her iki dövüşçünün ekibinin maç sonrası kafes içerisindeki arbedesi ve arbedenin saha dışına taşımasıyla alakalı konular gündeme
'BANA AİLEME TERÖRİST' DEDİ: UFC’den yapılan açıklamada kemerin Nurmagomedov’dan alınacağı gibi söylentilerin asılsız olduğu belirtildi. Dağıstanlı sporcu da kendini savunarak rakibinin hakaretlerini anlattı. McGregor’un hocası ve menajeri olan babasına terörist hakaretini ve alkol konusundaki aşağılamalarından bahseden başarılı sporcu, “Ben bir insanım. Benim ailem, dinim, ülkem, babam hakkında konuştu. Terörist dedi. Nevada komisyonunda özür dilerim. Las Vegas’tan özür dilerim. Biliyorum bu benim en iyi halim değil. Herkes benim nasıl kafesin üzerinden zıpladığımı konuşuyor.'' ifadelerini kullandı.
PUTİN'DEN TEBRİK: Nurmagomedov ayrıca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in telefonla arayıp kendisini tebrik ettiğini de aktardı.