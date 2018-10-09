Olaylı maçın ardından müslüman dövüşçüden olay itiraf

'BANA AİLEME TERÖRİST' DEDİ: UFC’den yapılan açıklamada kemerin Nurmagomedov’dan alınacağı gibi söylentilerin asılsız olduğu belirtildi. Dağıstanlı sporcu da kendini savunarak rakibinin hakaretlerini anlattı. McGregor’un hocası ve menajeri olan babasına terörist hakaretini ve alkol konusundaki aşağılamalarından bahseden başarılı sporcu, “Ben bir insanım. Benim ailem, dinim, ülkem, babam hakkında konuştu. Terörist dedi. Nevada komisyonunda özür dilerim. Las Vegas’tan özür dilerim. Biliyorum bu benim en iyi halim değil. Herkes benim nasıl kafesin üzerinden zıpladığımı konuşuyor.'' ifadelerini kullandı.