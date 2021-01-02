Omar Elabdellaoui çocukları için kendini feda etti

Bu sırada havai fişeklerden biri elinde patlayınca Omar'ın yüzünde ve gözünde ciddi yaralanma meydana geldi. Parti değil de aile toplantısı şeklinde olan kutlamada az kişi olması nedeniyle büyük de bir panik yaşandı. Ambulansla Bahçelievler'de özel hastaneye götürülen Norveçli oyuncuya durumu ciddi gözüktüğü için burada operasyon yapılmadı ve Galatasaray'ın sponsor hastanesi Liv Hospital'a sevk edildi. İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak, teknik direktör Fatih Terim ve takım kaptanı Arda Turan da gece yarısı hastaneye koşarak Omar'ın durumunu yakından takip etti.