Omar Elabdellaoui çocukları için kendini feda etti
Galatasaray camiası yeni yıla hastanede girdi… Elinde havai fişek patlayan Omar Elabdellaoui acil olarak gece yarısı hastaneye kaldırılırken gözündeki yaralar nedeniyle görme kaybı yaşıyor. 29 yaşındaki oyuncunun havai fişek atmak istemesinin sebebinin ise çocuklarını eğlendirmek için olduğu ortaya çıktı. İşte 31 Aralık gecesi yaşananlar…
Galatasaray camiası yeni yıla hastanede girdi… Elinde havai fişek patlayan Omar Elabdellaoui acil olarak gece yarısı hastaneye kaldırılırken gözündeki yaralar nedeniyle görme kaybı yaşıyor. 29 yaşındaki oyuncunun havai fişek atmak istemesinin sebebinin ise çocuklarını eğlendirmek için olduğu ortaya çıktı. İşte 31 Aralık gecesi yaşananlar…
Omar Elabdellaoui, ailesi ile birlikte Büyükçekmece'deki villasında yeni yıl hazırlıkları yaparken biri down sendromlu olan 3 çocuğunu eğlendirmek için de havai fişek gösterisi yapmak istedi. Saat 21.00'de çocukların uykusu gelince gösteriyi erkene alan Norveçli oyuncu, saat 21.30'da havai fişekleri patlatmak istedi.
Bu sırada havai fişeklerden biri elinde patlayınca Omar'ın yüzünde ve gözünde ciddi yaralanma meydana geldi. Parti değil de aile toplantısı şeklinde olan kutlamada az kişi olması nedeniyle büyük de bir panik yaşandı. Ambulansla Bahçelievler'de özel hastaneye götürülen Norveçli oyuncuya durumu ciddi gözüktüğü için burada operasyon yapılmadı ve Galatasaray'ın sponsor hastanesi Liv Hospital'a sevk edildi. İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak, teknik direktör Fatih Terim ve takım kaptanı Arda Turan da gece yarısı hastaneye koşarak Omar'ın durumunu yakından takip etti.