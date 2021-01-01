Omar Elabdellaoui'nin son sağlık durumu
Galatasaray kadrosuna sezon başında giren Omar Elabdellaoui, yılbaşı kutlamaları sırasında inanılmaz bir kaza yaşadı. Omar evinde yılbaşını kutlarken elineki havai fişek patladı ve yıldız isim elinden ve yüzünden yaralandı.
Galatasaray'ın yıldız sağ beki Omar Elabdellaoui, Büyükçekmece'de bulunan evinde yılbaşı kutlaması sırasında yaşanan havai fişek patlamasında yaralandı. 29 yaşındaki futbolcu hastaneye kaldırıldı.
Evinde yılbaşı partisi veren Galatasaray'ın sağ beki Omar Elabdellaoui, havai fişeğin elinde tuttuğu sırada patlaması nedeniyle yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Olay, Karaağaç Mahallesi Sırtköy Bulvarı No:33 Toskana Vadisi sitesi Villalarında meydana geldi. Omar Elabdellaoui, yılbaşını kutlamak için havafişek düzeneği kurduğu esnada havafişeğin patlaması sonucu elinden ve yüzünden yaralandı.