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  3. 01 Ocak 2021 13:35

Omar Elabdellaoui'nin son sağlık durumu

Galatasaray kadrosuna sezon başında giren Omar Elabdellaoui, yılbaşı kutlamaları sırasında inanılmaz bir kaza yaşadı. Omar evinde yılbaşını kutlarken elineki havai fişek patladı ve yıldız isim elinden ve yüzünden yaralandı.

Omar Elabdellaoui'nin son sağlık durumu

Galatasaray'ın yıldız sağ beki Omar Elabdellaoui, Büyükçekmece'de bulunan evinde yılbaşı kutlaması sırasında yaşanan havai fişek patlamasında yaralandı. 29 yaşındaki futbolcu hastaneye kaldırıldı.

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Omar Elabdellaoui'nin son sağlık durumu

Evinde yılbaşı partisi veren Galatasaray'ın sağ beki Omar Elabdellaoui, havai fişeğin elinde tuttuğu sırada patlaması nedeniyle yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

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Omar Elabdellaoui'nin son sağlık durumu

Olay, Karaağaç Mahallesi Sırtköy Bulvarı No:33 Toskana Vadisi sitesi Villalarında meydana geldi. Omar Elabdellaoui, yılbaşını kutlamak için havafişek düzeneği kurduğu esnada havafişeğin patlaması sonucu elinden ve yüzünden yaralandı.

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Omar Elabdellaoui'nin son sağlık durumu

Bahçelievler'de özel bir hastaneye kaldırılan futbolcunun patlama sonucu yüzünden yaralandığını hayati tehlikesinin olmadığını belirtilirken, 29 yaşındaki futbolcuda görme kaybı olabileceği belirtildi.

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