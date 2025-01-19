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Onlar yeşil sahaların devleri... Dünyanın en iyi takımları açıklandı

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), son 1 yılın verilerini baz alarak dünyanın en iyi takımlarını sıraladı. İlk 100'e sadece 3 Türk takımı girebilirken, ilk 40'ta ise sadece 2 takımımız yer bulabildi.

Kaynak: iffhs.com
Onlar yeşil sahaların devleri... Dünyanın en iyi takımları açıklandı - Resim: 1

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS),  1 Ocak 2024 ile 31 Aralık 2024 tarihleri arasındaki verileri baz alarak dünyanın en iyi takımları listesini güncelledi. İşte güncellenen listeye göre dünyanın en iyi takımları:



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Onlar yeşil sahaların devleri... Dünyanın en iyi takımları açıklandı - Resim: 2

1- Real Madrid
2- Bayer Leverkusen
3- Atalanta
4- Liverpool
5- Botafogo
6- Manchester City
7- Barcelona
8- Flamengo
9- Atletico Madrid
10- Borussia Dortmund

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Onlar yeşil sahaların devleri... Dünyanın en iyi takımları açıklandı - Resim: 3

141- Trabzonspor

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Onlar yeşil sahaların devleri... Dünyanın en iyi takımları açıklandı - Resim: 4

88- Beşiktaş

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