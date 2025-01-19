Onlar yeşil sahaların devleri... Dünyanın en iyi takımları açıklandı

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), 1 Ocak 2024 ile 31 Aralık 2024 tarihleri arasındaki verileri baz alarak dünyanın en iyi takımları listesini güncelledi. İşte güncellenen listeye göre dünyanın en iyi takımları:





